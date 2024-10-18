Beypazarı Devlet Hastanesi'nde Acil Müdahale Tatbikatı
Beypazarı Devlet Hastanesi acil servisinde temsili yaralılara müdahale tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikata doktor, hemşire ve sağlık personeli katılarak yaralılara aciliyet durumuna göre müdahalede bulunuldu.
Beypazarı Devlet Hastanesi acil servisinde yaralılara müdahale tatbikatı gerçekleştirildi.
Hastaneye getirilen temsili yaralılara, aciliyet durumuna göre sarı ve kırmız alanlarda personelce müdahale edildi.
Tatbikata doktor, hemşire ve sağlık personeli katıldı.