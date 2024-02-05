Beypazarı'da Engelli Öğrencilere Tekerlekli Sandalye Bağışı

Beypazarı ilçesinde merhum eski Belediye Başkanı Cengiz Özalp'in eşi Hamide Özalp engelli 3 öğrenciye tekerlekli sandalye bağışında bulundu.

Beypazarı Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki özel eğitim uygulama okulunu ziyaret eden Hamide Özalp, 3 öğrenciye tekerlekli sandalye hediye etti.

Hamide Özalp, "Okulumuz işbirliği ile ihtiyacı olan öğrencilerimiz tespit edildi. Okul müdürümüz Levent Yüksek ile okulun toplantı salonunda öğrencilerimize tekerlekli sandalyelerini teslim ettik." dedi.

Yüksek de "Hamide Özalp hanımefendiye teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bugün okullarımız eğitim öğretime yeniden başladı. Bu günde öğrencilerimize tekerlekli sandalye hediye edilmesi onları ziyadesiyle sevindirirken, bu durum öğrencilerin eğitimlerine de yansıyacaktır. Bizde, ailelerde, çocuklarda çok sevindik. Çok çok teşekkürler." diye konuştu.