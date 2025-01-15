Beypazarı Belediyesi'nden Pazar Ziyafeti: Sıcak Çorba İkramı

Beypazarı Belediyesi, Çarşamba pazarında vatandaşlara ve pazarcılara sıcak çorba ikram etti.

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, yaptığı açıklamada, erken saatlerinde pazara gelenlere kaselerde sıcak çorba ikramında bulunduklarını belirtti.

Çarşamba pazarında tarhana, mercimek ve ezogelin çorbası ikram edilen vatandaşlar ve pazarcılar, uygulamadan dolayı belediyeye teşekkür etti.