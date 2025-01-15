Üye Girişi
Haberler
Polis memuru 2 ilde katliam yaptı! Eşi dahil 5 kişiyi öldürdü

Polis memuru 2 ilde katliam yaptı! Eşi dahil 5 kişiyi öldürdü
Polis memurunun ailesinden 5 kişiyi katlettiği olayda sır perdesi aralandı

Polis memurunun 5 kişiyi katlettiği olayda sır perdesi aralandı
İmralı görüşmeleri devam ederken Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Arkadaşlara talimatı verdim

İmralı görüşmeleri devam ederken Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Göktaş'a randevu vermiyor mu? Bomba iddiaya yanıt geldi

Bomba iddiaya jet yalanlama

Beypazarı Belediyesi'nden Pazar Ziyafeti: Sıcak Çorba İkramı

Beypazarı Belediyesi'nden Pazar Ziyafeti: Sıcak Çorba İkramı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beypazarı Belediyesi, Çarşamba pazarında vatandaşlara ve pazarcılara sıcak çorba ikram etti. Başkan Özer Kasap, günün erken saatlerinde yapılan uygulamadan dolayı vatandaşların memnuniyetini dile getirdi.

Beypazarı Belediyesi, Çarşamba pazarında vatandaşlara ve pazarcılara sıcak çorba ikram etti.

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, yaptığı açıklamada, erken saatlerinde pazara gelenlere kaselerde sıcak çorba ikramında bulunduklarını belirtti.

Çarşamba pazarında tarhana, mercimek ve ezogelin çorbası ikram edilen vatandaşlar ve pazarcılar, uygulamadan dolayı belediyeye teşekkür etti.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
img

Süper Lig'in genç yıldızı Premier Lig devine imzayı atıyor
img

Siyonistlere kızan emekli öğretmen "şaplak" tedavisi geliştirdi
img

Ünlü otomotiv şirketi iflas ediyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Menzil Cemaati'ne ait tatil köyü belediye ekiplerince yıkıldı

Belediye Menzil Cemaati'ne ait tatil köyünü dakikalar içinde yıktı
Başımıza taş yağacak! Hamile karısını bırakıp yengesiyle kaçtı

Müge Anlı'da "Başımıza taş yağacak" dedirten olay
Eşine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli videoyu canlı yayında kocasına izletti

Karısına ait olduğu iddia edilen cinsel ilişki videosunu izletti
AK Parti grubuna damga vuran an! Cumhurbaşkanı Erdoğan da şaşırdı

Parti grubuna damga vuran an! Erdoğan da şaşıp kaldı
Ünlü otomotiv şirketi iflas ediyor

Ünlü otomotiv şirketi iflas ediyor
Serenay Sarıkaya ifade verdi! Gülerek girdiği adliyeden ağlamaklı çıktı

Sipariş soruya ezbere yanıt! Gülerek girdiği adliyeden ağlayarak çıktı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.