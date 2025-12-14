Karagöl Yaylası Kızak Şenliği için pist düzenlemesi yapıldı

Beypazarı Belediyesi, geleneksel Kızak Şenliği hazırlıkları kapsamında Karagöl Yaylası'nda pist düzenlemesi yaptı.

Belediye Başkanı Dr. Özer Kasap, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karagöl Yaylası mesire alanı içinde vatandaşların kış boyunca güvenle kızak kayabileceği bir alan oluşturduklarını belirtti.

Kasap, Karagöl'ün bungalov evleri ve misafirhanesiyle belediye işletmesinde olduğunu ifade ederek, "Pist düzenlemesini tamamladık. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla kızak kayabilecek. Önceki alanda yol geçtiği ve özel mülkiyet bulunduğu için müdahale etmedik. Kar durumuna göre Kızak Şenliği'ni burada yapmayı planlıyoruz." dedi.