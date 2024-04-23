Beypazarı Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şenliği Düzenledi

Beypazarı Belediyesince 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla şenlik düzenlendi.

Hıdırlık Tepesi'nde düzenlenen şenlikte, öğrenciler şiirler okudu, mahalli sanatçılar sahne aldı.

Belediye Başkanı Özer Kasap, etkinlikte yaptığı konuşmada, 23 Nisan'ın önemine değinerek, "Bugün çocuklarımızın seslerini duyurduğu, fikirlerini paylaştığı, geleceğe dair umutlarının yeşerdiği bir gündür. Çocuklarımıza çok önem veriyoruz. Bu anlamda belediye olarak hemen çocuklarımızın fikirlerinden faydalanmak üzere çocuk meclisini kuracağız." dedi.

Programa, CHP İlçe Başkanı Hasan Kostak, belediye başkan yardımcıları, çocuklar ve aileleri katıldı.