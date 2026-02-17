Haberler

Beypazarı Belediye Başkanı Kasap, İlçe Emniyet Müdürü Dursun'u ziyaret etti

Güncelleme:
Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, yeni göreve başlayan İlçe Emniyet Müdürü Başkomiser Murat Dursun'u ziyaret ederek başarılar diledi. Dursun, ziyaretten memnuniyetini ifade etti.

Kasap, yeni görevinde Dursun'a başarılar diledi.

Dursun da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Belediye Başkanı Kasap'a teşekkür etti. ?????????????????????

Kaynak: AA " / " + Yaşar Tonbak -
Haberler.com
