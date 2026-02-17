Beypazarı Belediye Başkanı Kasap, İlçe Emniyet Müdürü Dursun'u ziyaret etti
Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, yeni göreve başlayan İlçe Emniyet Müdürü Başkomiser Murat Dursun'u ziyaret ederek başarılar diledi. Dursun, ziyaretten memnuniyetini ifade etti.
Dursun da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Belediye Başkanı Kasap'a teşekkür etti.
