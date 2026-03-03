Haberler

Beypazarı Belediye Başkanı Kasap, meclis üyeleriyle iftarda bir araya geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, düzenlenen iftar programında belediye meclis üyeleriyle bir araya gelerek Ramazan'ın bereketini paylaştı.

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, meclis üyeleriyle iftarda bir araya geldi.

Belediye Başkanı Kasap, bir restoranda düzenlenen iftar programında belediye meclis üyeleriyle buluştu.

İftar programında ramazanın bereketini, kardeşliğini ve dayanışma ruhunu hep birlikte paylaştıklarını kaydeden Kasap, iftara katılan belediye meclis üyelerine teşekkür etti.

Programa, belediye başkan yardımcıları da katıldı.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak
İsrail, Lübnan'a kara saldırısı başlattı

Savaş büyüyor! İsrail o ülkeye kara saldırısı başlattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lewis Hamilton ve Kim Kardashian birlikte görüntülendi

Dünyaca ünlü isimleri bu görüntüler ele verdi
Görüntü bu gece yarısı Tel Aviv'de kaydedildi

Film değil gerçek! İsrail gece yarısı kabusu yaşadı
Çin savaşta dengeleri değiştirecek iddiayı yalanladı

Çin savaşta dengeleri değiştirecek iddiayı yalanladı
Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok

Kahreden detay! Fatma öğretmen katilini çok önceden işaret etmiş
Lewis Hamilton ve Kim Kardashian birlikte görüntülendi

Dünyaca ünlü isimleri bu görüntüler ele verdi
İran, Arabistan'ın kalbini vurdu! ABD Büyükelçiliği'nde büyük patlama

İran, ülkenin kalbini vurdu! ABD Büyükelçiliği'nde büyük patlama
Eski eşinin başkasıyla öpüştüğünü görünce bakın ne dedi

Neden bu kadar şaşırdığını öğrenince hayret edeceksiniz