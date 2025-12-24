Haberler

İstanbul'daki kiliselerde Noel ayini düzenlendi

Güncelleme:
Beyoğlu ve Şişli'deki kiliselerde Noel dolayısıyla düzenlenen ayinler, ilahiler ve dualar eşliğinde gerçekleştirildi. Katolik cemaati ve çok sayıda turistin katıldığı ayinlerde, kiliseler süslendi ve güvenlik önlemleri artırıldı.

Beyoğlu ve Şişli'deki kiliselerde Noel dolayısıyla ayin düzenlendi.

Beyoğlu'ndaki St. Antuan Kilisesi'nde yapılan ayinde ilahiler söylendi, İncil'den bölümler okundu.

Kilisede mum yakılıp dualar edildi.

Ayine, Katolik cemaati temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda turist katıldı. Noel dolayısıyla kilisenin içi ve bahçesi süslenirken, yerli ve yabancı turistler fotoğraf çektirdi.

İstiklal Caddesi'ndeki bir diğer Katolik kilisesi Santa Maria Draperis Kilisesi ile Şişli'deki Saint Esprit Katedrali'nde de Noel ayini düzenlendi.

Polis ekipleri, kilise önlerinde güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya - Güncel
