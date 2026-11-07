Beyoğlu ve Fatih'te iki kadının cep telefonunu çalan 3 kişi tutuklandı

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Beyoğlu ve Fatih'te iki ayrı kişinin cep telefonunu çalan 3 kişi, polis ekiplerinin müdahalesiyle yakalandı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İlk olay, 28 Ekim'de Beyoğlu Kocatepe Mahallesi'nde bulunan bir döviz bürosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, döviz bürosunda döviz bozduran kadının yanına yanaşan şüpheli, el çabukluğuyla kadının cep telefonunu alarak uzaklaştı. Kadın, cep telefonunun çalındığını anlaması üzerine polis merkezine giderek şikayetçi oldu. İş yeri güvenlik kamerasından kimlik bilgisi tespit edilen şüpheli, Taksim Meydanı'nda yakalandı.

AKSARAY'DA CEP TELEFONUNU ÇALDI POLİS KISKIVRAK YAKALADI

İkinci olay ise 30 Ekim'de Fatih Aksaray Tramvay Durağı çevresinde meydana geldi. Şüpheli hareketleri nedeniyle 3 kişi takibe alındı. Ordu Caddesi'nde 2 kişi perdeleme yaparken diğeri bir kadının cep telefonunu çalıp uzaklaşmak istedi. Bu sırada takipte olan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri 3 şüpheliye müdahale ederek yakalayarak gözaltına aldı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Polis merkezine götürülen şüphelilerden 3'ü işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı