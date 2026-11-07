Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Beyoğlu ve Fatih'te iki kadının cep telefonunu çalan 3 kişi tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beyoğlu ve Fatih'te iki kadının cep telefonunu çalan 3 kişi tutuklandı Haber Videosunu İzle
Beyoğlu ve Fatih'te iki kadının cep telefonunu çalan 3 kişi tutuklandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

28 Ekim'de Beyoğlu Kocatepe'de bir kadının, 30 Ekim'de Fatih Aksaray'da bir kadının cep telefonunu çalan şüpheliler yakalandı; polis merkezine götürülen şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Beyoğlu ve Fatih'te iki ayrı kişinin cep telefonunu çalan 3 kişi, polis ekiplerinin müdahalesiyle yakalandı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İlk olay, 28 Ekim'de Beyoğlu Kocatepe Mahallesi'nde bulunan bir döviz bürosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, döviz bürosunda döviz bozduran kadının yanına yanaşan şüpheli, el çabukluğuyla kadının cep telefonunu alarak uzaklaştı. Kadın, cep telefonunun çalındığını anlaması üzerine polis merkezine giderek şikayetçi oldu. İş yeri güvenlik kamerasından kimlik bilgisi tespit edilen şüpheli, Taksim Meydanı'nda yakalandı.

AKSARAY'DA CEP TELEFONUNU ÇALDI POLİS KISKIVRAK YAKALADI

İkinci olay ise 30 Ekim'de Fatih Aksaray Tramvay Durağı çevresinde meydana geldi. Şüpheli hareketleri nedeniyle 3 kişi takibe alındı. Ordu Caddesi'nde 2 kişi perdeleme yaparken diğeri bir kadının cep telefonunu çalıp uzaklaşmak istedi. Bu sırada takipte olan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri 3 şüpheliye müdahale ederek yakalayarak gözaltına aldı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Polis merkezine götürülen şüphelilerden 3'ü işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 2 sitede yayınlandı.
Yabancı Damat'ın senaristi Güliz Kucur hayatını kaybetti

Bir dönemin efsane dizilerini yazmıştı! 61 yaşında acı veda
Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti

Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti
Kurumsal kariyerini bıraktı, babaannesinin mandalina bahçesini marka yaptı! BM'den ödül geldi

Plazayı bıraktı, babaannesinin mandalina bahçesini marka yaptı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kişi başı 500 bin TL! Amedspor'un gecesine ünlü isimler akın etti

Kişi başı 500 bin TL! Amedspor'un gecesine ünlü isimler akın etti
Emeklilere zamda sürpriz formül! Herkesi ilgilendiriyor, tarih verildi

Emeklilere zamda sürpriz formül! Herkesi ilgilendiriyor, tarih verildi
Milli takıma katılmayı reddeden Iraklı futbolcu Montader Madjed'e idam tehdidi

Milli daveti reddetti, idamla tehdit edildi
Emre Belözoğlu olmadan da kazanıyorlar! Kasımpaşa durdurulamıyor

Kasımpaşa onsuz ilk maçına çıktı! İşte sonuç
11 üniversiteye rektör atandı

Gece yarısı atama kararı! 7 isim birden değişti
Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi! Fenerbahçe'de şok ayrılık

Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi! Fenerbahçe'de şok ayrılık
Sergen Yalçın'ın kadroya almadığı milli yıldız için söyledikleri yeniden konuşuluyor

Kadroya almadığı milli yıldızla dalga geçtiği video yeniden gündemde