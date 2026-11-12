Beyoğlu Sütlüce'de yıkılan binanın önünde toprak kaydı, sakinler evlerinden çıktı

Beyoğlu Sütlüce'de yıkılan binanın önünde toprak kaydı, sakinler evlerinden çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beyoğlu Sütlüce'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binanın önünde kısmi toprak kayması meydana geldi. Bitişiğindeki apartman sakinleri tedbir amaçlı evlerinden çıkarken, ekipler bölgede zemin incelemesi yaptı; binanın tahliyesine bu incelemenin ardından karar verilecek.
Beyoğlu'nda, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkılan bir binanın önünde kısmi toprak kayması meydana geldi.
Sütlüce Mahallesi Zor Bayırı Sokak'ta kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binanın önünde toprak kayması yaşandı.
Söz konusu binanın bitişiğindeki apartmanda oturan vatandaşlar, durumu fark ederek tedbir amaçlı evlerinden çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, İGDAŞ ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından belediye ekipleri, bölgede zemin incelemesi yaptı.
İncelemelerin ardından binanın tahliye edilip edilmeyeceğine karar verileceği öğrenildi.