Beyoğlu'nda bir otelin giriş katında çıkan yangın söndürüldü
Beyoğlu'nda bir otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda, otelde kalan 3 kişi tahliye edildi.
Beyoğlu'nda, bir otelin giriş katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bostan Mahallesi Kalyoncu Kuloğlu Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir otelin girişinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Dumanı fark eden çalışanların çabasıyla otelde kalan 3 kişi tahliye edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, caddeyi araç trafiğe kapattı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle otelde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Yasin Cingöz - Güncel