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Beyoğlu'nda halıya sarılı halde cesedi bulunan kişinin katil zanlısı olarak aranan şüpheli, İzmir'in Çeşme ilçesinden tekneyle Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 12 Kasım'da Sütlüce Mahallesi'ndeki bir binanın bodrum katında cesedi halıya sarılı halde bulunan Oğuzhan Kalkan'ın (30) ölümüne ilişkin çalışmalarını derinleştirdi.

Olayla ilgili 250 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, Kalkan'ı öldürdüğü öne sürülen Caner B'nin (35) İzmir'in Çeşme ilçesinden tekneyle Yunanistan'ın Sakız Adası'na kaçmaya çalıştığını belirledi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda zanlı yakalandı. Çalışmaların devamında İstanbul'da 1 şüpheli daha gözaltına alındı.

İstanbul'a getirilen Caner B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, diğer şüphelinin işlemleri sürüyor.

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, Oğuzhan Kalkan'ın 3 Kasım'da Gürcistan'dan İstanbul'a geldiği, Caner B. tarafından karşılanarak öldürüldüğü eve götürüldüğü tespit edildi.

Öte yandan, şüpheli Caner B'nin olayın ardından başında şapkayla binadan uzaklaşması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olayın geçmişi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Kasım'da Beyoğlu'nun Sütlüce Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulunan çalıntı aracın bagajında sahte plakalar, kazma, kürek, çizme ve muşamba ele geçirmişti.

Ekipler, yurt dışından yönetilen bir suç örgütünün haraç için tehdit ettiği iş insanının yakınlarına ait Beşiktaş'taki evin 6 Kasım'da, Eyüpsultan'daki evin ise 8 Kasım'da kurşunlanmasına ilişkin çalışma başlatmıştı.

Beşiktaş Kuruçeşme'de 11 Kasım'da bir eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan Umut Andık (24) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, saldırıyı gerçekleştiren motosikletli 2 şüpheli polis ekiplerince yakalanmıştı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, silahlı saldırıların ve çalıntı araç olayının aynı suç örgütüyle bağlantılı olduğunu belirlemişti.

Gözaltına alınan şüphelilerin sorgulanması ve cep telefonlarının incelenmesi sonucu, çalıntı aracın bulunduğu sokağa yakın bir adreste ceset olduğu bilgisine ulaşılmıştı.

Bunun üzerine 12 Kasım'da Beyoğlu'nun Sütlüce Mahallesi'ndeki bir binanın bodrum katında yapılan aramada, kadavra köpeği "Zeyna"nın yardımıyla halıya sarılı halde Oğuzhan Kalkan'ın (30) cesedi bulunmuştu.

Silahlı saldırılar, çalıntı araç ve ceset bulunmasına ilişkin suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 35 şüpheliden 16'sı tutuklanmış, 17'si hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 2'si serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA