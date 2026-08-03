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Beyoğlu'nda yankesicilik şüphelisi tutuklandı

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Beyoğlu'nda yankesicilik yaparak cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Beyoğlu'nda yankesicilik yaparak cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şubesi ekipleri, 21 Haziran'da yankesicilik yöntemiyle cep telefonu çalınmasına ilişkin çalışma yürüttü.

Çalışmalarda, Hüseyinağa Mahallesi'nde bir sokakta şüpheli hareketleri nedeniyle takibe alınan M.B'nin (22), bir kişinin pantolonundan cep telefonunu çalarak olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi.

Şüpheli M.B. Turnabaşı Caddesi'nde çaldığı cep telefonuyla kısa sürede yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlının cep telefonunu çaldığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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