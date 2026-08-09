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Beyoğlu'nda kötü koku ihbarı: Evinde ölü bulundu

Beyoğlu'nda kötü koku ihbarı: Evinde ölü bulundu
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Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi'nde mahalle sakinlerinin kötü koku ihbarı üzerine itfaiye yardımıyla girilen evde Selim Bağda (57) hayatını kaybetmiş halde bulundu. Vücudunda darp veya kesici alet izine rastlanmayan Bağda'nın kesin ölüm nedeni otopsi sonrası belirlenecek.

BEYOĞLU'nda mahalle sakinleri bir binadan kötü koku gelmesi üzerine polise ihbarda bulundu. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla eve giren polis ekipleri Selim Bağda'yı (57) salondaki koltuğun üzerinde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Bağda'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Bağda'nın vücudunda darp, kesici delici alet izine rastlanmazken, şüpheli olarak değerlendirilen ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, 3 Ağustos Pazartesi günü saat 21.15 sıralarında Hacıahmet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinleri bir evden yoğun kötü koku geldiğini fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları görüşmelerde apartman sakinlerinden evden uzun süredir kötü koku geldiğini öğrendi.

İTFAİYEYLE GİRİLEN EVDE CESET BULUNDU

Polis ekipleri kapıyı defalarca çalmasına rağmen içeriden cevap alamayınca olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla kapı açılarak daireye girildi. İçeri giren ekipler, Selim Bağda'yı salondaki koltuğun üzerinde hareketsiz halde buldu.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Selim Bağda'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı çalışmaların ardından Bağda'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, Selim Bağda'nın ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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