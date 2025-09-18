Haberler

Beyoğlu'nda Tramvay Kazası: Yaya Hastaneye Kaldırıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyoğlu Tophane durağında yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya tramvayın altında kalarak yaralandı. Olay yerine müdahale eden itfaiye ekipleri, yaralıyı kurtarıp hastaneye kaldırdı.

BEYOĞLU Tophane durağında yolun karşısına geçmeye çalışan yaya tramvayın altında kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Tophane tramvay durağında saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Kabataş'tan Eminönü istikametine giden tramvay yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye çarptı. Tramvay ile demir bariyerler arasına sıkışan kişiyi görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle bir süre aksayan seferler, tramvayın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gece rekor kıran altın tek açıklama ile geriye çekildi

Altın gece rekor kırdı, tek açıklama ile rüzgar tersine döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan imzaladı, çok sayıda fakülte ve yüksek okul kapatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, bu fakülte ve yüksek okullar kapatıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.