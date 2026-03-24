Beyoğlu'nda tek katlı iş yeri alev alev yandı
Beyoğlu'nda bulunan tek katlı bir iş yerinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek binayı sardı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.
BEYOĞLU'nda tek katlı iş yerinden yükselen alevler kısa sürede büyüyerek binayı sardı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, 20.00 sıralarında Arap Cami Mahallesi Abdussalah Sokak'ta bulunan tek katlı iş yerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre iş yerinden bilinmeyen nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüyerek binayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Alevler, itfaiye tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Hasarın meydana geldiği iş yerinde çıkan yangına ilişkin inceleme başlatıldı.