Beyoğlu'nda Taksi Şoförü Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Beyoğlu'nda bir yolcu tarafından başından vurulan taksi şoförü Ali Sancar, hastanede hayatını kaybetti. Saldırganın olay sonrası taksideki paraları alarak kaçtığı belirlendi.

Beyoğlu'nda taşıdığı yolcu tarafından silahla vurulan taksi şoförü yaşamını yitirdi.

Yenişehir Mahallesi Avşar Sokak'ta 34 TJZ 47 plakalı taksinin şoförü Ali Sancar, taşıdığı yolcu tarafından başından silahla vuruldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayda ağır yaralanan Sancar, ambulansla kaldırıldığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, yaptıkları incelemede saldırganın Sancar'a ateş ettikten sonra taksideki paraları alarak kaçtığını belirledi.

Olayın ardından bir araya gelen taksi şoförleri, caddelerde klakson çalarak saldırıyı protesto etti.

Polis ekipleri, saldırganın bulunması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel
