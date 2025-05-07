Beyoğlu'nda Şüpheli Paket Polisi Hareket Geçirdi
Beyoğlu'ndaki bir aydınlatma direğinin altında bulunan şüpheli paket, bomba imha ekipleri tarafından incelendi. Yapılan incelemede paketin boş olduğu belirlendi.
Hasan YILDIRIM-Doğan Can CESUR/İSTANBUL,( DHA) BEYOĞLU'nda aydınlatma direğinin altına bırakılan şüpheli paket polisi hareket geçirdi. Bomba imha ekiplerince incelenen paketin boş olduğu öğrenildi.
Olay, Hacıahmet Mahallesi İplikçi Fırını Caddesi üzerinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aydınlatma direğinin yanında şüpheli paket olduğunu görenler polis ekiplerine haber verdi.
Ekipler, paketin çevresine güvenlik şeridi çekti. Boş olduğu öğrenilen paketin etrafında çakmak gazı tüpleri bulundu. Paket, incelemek üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel