Beyoğlu'nda Silahlı Tartışma: İki Yaralı
İstiklal Caddesi Bekar Sokak'ta meydana gelen silahlı çatışmada, iki kişi arasında çıkan tartışma sonucu karşılıklı olarak birbirlerini yaraladı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Beyoğlu'nda çıkan tartışmada, 2 kişi silahla birbirini yaraladı.
İstiklal Caddesi Bekar Sokak'ta, 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine şahıslar, birbirlerine silahla ateş etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Birbirlerini yaralayan 2 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından sokak trafiğe açıldı.
Kaynak: AA / Yasin Cingöz - Güncel