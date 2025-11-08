Beyoğlu'nda Silahlı Tartışma: İki Yaralı

Beyoğlu'nda çıkan tartışmada, 2 kişi silahla birbirini yaraladı.

İstiklal Caddesi Bekar Sokak'ta, 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şahıslar, birbirlerine silahla ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Birbirlerini yaralayan 2 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından sokak trafiğe açıldı.