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Beyoğlu'nda seyir halindeki taksinin motoru alev aldı, araç kullanılamaz hale geldi

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Beyoğlu'nda seyir halindeki taksinin motor kısmı bilinmeyen nedenle alev aldı. İtfaiye müdahalesiyle söndürülen yangında taksi kullanılamaz hale gelirken bölgede tramvay seferleri ve trafik aksadı.

Beyoğlu'nda seyir halindeyken yangın çıkan taksi kullanılamaz hale geldi.

Karaköy Kemeraltı Caddesi'nden Beşiktaş istikametine giden Onur Yazıcı yönetimindeki 34 TJU 71 plakalı taksinin motor kısmı bilinmeyen nedenle alev aldı.

Aracını durduran Yazıcı, yolcusunu indirerek çevredeki esnafın yardımıyla yangına müdahalede bulundu. Bu sırada büyüyen alevler taksinin iç kısmına da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken, polis LPG'li aracın patlama ihtimaline karşın yolu trafiğe kapatarak önlem aldı.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında taksi kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle bölgedeki tramvay seferleri ile araç trafiğinde bir süre aksama yaşandı.

Kaynak: AA
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