Beyoğlu'nda seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde seyir halindeki bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Sürücü ve vatandaşların müdahalesine rağmen büyüyen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araç kullanılamaz hale geldi.

BEYOĞLU'nda seyir halindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Sürücü aracından inerek alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil demir yığınına döndü.

Yangın, İstiklal Caddesi Sadri Alışık Sokak üzerinde saat 10.00 sıralarında otomobilde çıktı. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobilin motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Sürücü hızla aracından inerek yangına müdahale etmeye çalıştı. Vatandaşlar da yangın söndürme tüpleriyle sürücüye yardım etti ancak yangın kısa sürede büyüyerek aracın motor kısmını sardı. Otomobilin alev topğuna döndüğü anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken otomobil kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

