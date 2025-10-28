Beyoğlu'nda Sağanak Yağış Rögar Taşmasına Neden Oldu

Beyoğlu'nda sağanak nedeniyle caddedeki rögar taştı, bir iş yerini su bastı.

Kentte akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren sağanak, bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu.

Piyalepaşa Mahallesi'nde sağanak sonrası bir caddedeki rögar taştı.

Caddede bulunan bir binanın zemin katındaki halı dükkanını su bastı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla dükkanda biriken su tahliye edilirken, iş yerindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.