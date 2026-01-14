Haberler

İstanbul'da 27 yıl 6 ay hapis cezalı firari hükümlü pazarda yakalandı

Güncelleme:
27 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve 3 suçtan aranan firari hükümlü Necdet Ö, Beyoğlu'ndaki pazarda kıyafet satarken yakalandı. Emniyet işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Çeşitli suçlardan 27 yıl 6 ay hapis cezası ile 3 suçtan aranması bulunan firari hükümlü, Beyoğlu'ndaki pazarda tezgah açıp kıyafet satarken yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Ekiplerce, 2021 yılında İstanbul'da işlediği "uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme" ve "birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit" suçlarından hakkında 27 yıl 6 ay hapis cezası ile 3 suçtan aranması bulunan ve 8 Şubat 2024'ten bu yana aranan Necdet Ö'nün izine ulaşıldı.

Firari hükümlü, Dolapdere'deki pazarda tezgah açıp kıyafet sattığı sırada yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine gönderildi.??????

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
