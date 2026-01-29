Beyoğlu'nda 3 katlı otelde çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor
Ömer Avni Mahallesi'ndeki 3 katlı bir otelde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın nedeniyle otelde mahsur kalanlar tahliye ediliyor.
Beyoğlu'nda bir otelde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken binadakiler tahliye ediliyor.
Ömer Avni Mahallesi Karun Çıkmazı Sokağı'nda bulunan 3 katlı bir otelde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, otelde mahsur kalanların binadan tahliyesi için çalışma yapıyor.
Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
Kaynak: AA / Yasin Cingöz - Güncel