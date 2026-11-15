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Beyoğlu'nda motosiklet yaya geçidindeki yayaya çarptı, 3 kişi yaralandı

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Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi'nde trafik ışıklarında motosikletin yaya geçidindeki yayaya çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Sürücü, arkasındaki yolcu ve yaya hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Beyoğlu'nda motosikletin yayaya çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Hacıahmet Mahallesi'nde trafik ışıklarında, C.U'nun (19) kullandığı 34 RGY 256 plakalı motosiklet, yaya geçidindeki İ.Ş'ye (56) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü C.U., arkasındaki yolcu Y.T.Y. (19) ve yaya İ.Ş. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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