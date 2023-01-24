(Ek bilgilerle yeniden)Beyoğlu'nda kilisenin lojman kısmında yangın: 2 ölü, 2 yaralı

BEYOĞLU'NDA, Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nin lojman kısmında çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. İtfaiyenin yaklaşık 4 saat süren çalışmasından sonra yangın güçlükle söndürüldü.

Yangın, henüz belirlenemeyen nedenle saat 21.45 sıralarında Müeyyetzade Mahallesi'nde bulunan Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nin lojman kısmında çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 2 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken 2 kişi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilendikleri öğrenilen 2 kişi tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

YANGIN SIRASINDA 3 PATLAMA SESİ DUYULDU

LOJMAN KISMINDA 2 KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU

BEYOĞLU KAYMAKAMI: 2 KİŞİDEN HABER ALINAMIYOR

BAŞPİSKOPOS: YANGINI EVDEYKEN ÖĞRENDİM

İKİ KİŞİNİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

YANGINLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangının çıkış nedeninin bulunması için çalışmalar devam ederken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.