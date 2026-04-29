Haberler

Beyoğlu'nda kavga ayırma bahanesiyle yankesicilik yapan 5 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beyoğlu'nda kavga ayırma bahanesiyle yankesicilik yaptıkları sırada suçüstü yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

Şehit Muhtar Mahallesi'nde 21 Mart'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, 5 şüphelinin kavgayı ayırma bahanesiyle taraflardan yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yaptığını tespit etti.

Kimlik bilgileri tespit edilen A.E.A, M.İ, M.A, İ.İ. ile M.İ. polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda elektronik cihaz ve 6 bin 900 lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca "yankesicilik" suçundan tutuklandı.

Ele geçirilen dijital ürün ve para mağdurlara teslim edildi.

Kaynak: AA / Yasin Cingöz
