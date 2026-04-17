Beyoğlu'nda kaldırımda unutulan çantayı çalan şüpheli tutuklandı
Beyoğlu'nda kaldırımda unutulan çantayı çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Asmalı Mescit Mahallesi'nde 18 Nisan'da kaldırımda unutulan çantanın çalındığı ihbarı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şubesi ekipleri çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, çantayı çaldığı belirlenen şüpheli U.D'yi (55) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Hırsızlık, çevredeki binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.