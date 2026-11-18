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Beyoğlu'nda, bir iş yerine silahla ateş açtığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Keçecipiri Mahallesi'ndeki iş yerine 14 Kasım'da silahla ateş edilmesine ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan incelemeler sonucunda olayı gerçekleştiren şüphelinin M.Ü. (40) olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri, şüpheliyi 16 Kasım'da Fetihtepe Mahallesi'ndeki bir caddede olayda kullandığı ruhsatsız silahla birlikte yakaladı.

Şüpheli M.Ü. emniyetteki işlemlerinin ardından "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması'" ve "tehdit" suçlarından adliyeye gönderildi.

Kaynak: AA