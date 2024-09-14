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Beyoğlu'nda İETT Otobüsünde Yangın

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Beyoğlu'nda, Cihangir Mahallesi'nde kalkış saatini bekleyen İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Olay sonrası otobüsün motor kısmında hasar oluştu ancak can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

BEYOĞLU'nda, kalkış saatini bekleyen İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, otobüsün motor kısmında hasar meydana geldi.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Cihangir Mahallesi Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde meydana geldi. Fındıklı durağında kalkış saatini bekleyen 34 HO 2543 plakalı İETT otobüsünün motor kısmında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yolcular kısa sürede tahliye edilirken, trafik sıkıştı ve çevredekiler büyük panik yaşadı. Şoförün ve çevredekilerin yangın tüpleriyle müdahelesi sırasında yoldan geçmekte olan bir sulama tankeri de yangına müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otobüsün motor kısmında hasar meydana geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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