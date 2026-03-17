Beyoğlu'nda parkta bulduğu cep telefonunu alan şüpheli tutuklandı
Beyoğlu'nda parkta yürüyen bir kişinin, yerde bulduğu cep telefonunu alarak uzaklaşması üzerine başlatılan soruşturma sonucunda zanlı tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, İ.K'nin 17 Şubat'ta bir parkta düşürdüğü cep telefonunun çalındığı yönündeki ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Parkın güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, parkta yürüyen bir kişinin yerdeki cep telefonunu ayağıyla itip ardından alarak uzaklaştığını tespit etti.
Kimliği belirlenen H.K. (41) isimli zanlı, 18 Şubat'ta gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "açıktan hırsızlık" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.