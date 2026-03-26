İstanbul'da iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
Beyoğlu'nda, borcunu ödemediği esnafın iş yerinden POS cihazını çaldığı iddia edilen A.H.M. (35) tutuklandı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Tomtom Mahallesi'ndeki iş yerine gelen şüpheli, çalışanın dalgınlığından faydalanarak POS cihazını çaldı. Güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızlığı yapan kişinin A.H.M. (35) olduğu belirlendi.
İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yakalanan A.H.M'nin, alacağını tahsil edemediğini iddia ederek, hırsızlığı yaptığını söylediği öğrenildi.
Hakkında "açıktan hırsızlık" suçundan işlem yapılan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
