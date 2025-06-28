Beyoğlu'nda Gösteri Yürüyüşü ve Toplantılara 24 Saatlik Yasak

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Beyoğlu Kaymakamlığı, ilçede yarın düzenlenmesi planlanan gösteri yürüyüşü ve toplantıları bir gün süreyle yasakladığını açıkladı. Kamu düzenini sağlamak amacıyla çeşitli önlemler alınacağı belirtildi.

Beyoğlu Kaymakamlığı, ilçe sınırları içinde gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 1 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları üzerinden yarın için toplanma çağrıları yapıldığının anlaşıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Kamu düzeni ve toplumsal barışı bozabilecek eylemlere sebebiyet verebileceği değerlendirilerek, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 32/ç maddesine istinaden, Kaymakamlığımızca idaremizde bulunan tüm açık alanlarda 29.06.2025 günü saat 00.01 itibarıyla 24 saat süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi gibi tüm etkinlikler yasaklanmıştır."

Alınacak tedbirlere de yer verilen açıklamada, Cumhuriyet Anıtı'nın bariyerlerle kapatılması, Taksim Meydan, Gezi Parkı, Sıraselviler Caddesi ve İstiklal Caddesi'nin Tünel Meydanı'na kadar bariyerleme suretiyle, bağlı sokaklar da dahil olmak üzere araç-yaya trafiğine kapatılması, gerekirse kontrollü geçiş yapılmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, aynı gün içerisinde ilçe genelinde meydana gelmesi muhtemel toplumsal olaylar dikkate alınarak, ihtiyaç görülmesi halinde farklı noktaların da araç-yaya trafiğine kapatılacağı aktarıldı.

Kaynak: AA / Berfin Kıraç - Güncel
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