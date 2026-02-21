Haberler

Beyoğlu'nda gecekonduda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Güncelleme:
Beyoğlu'ndaki bir gecekonduda çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi. Yangın sırasında itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Hacıahmet Mahallesi Yokuşbaşı Sokak'taki gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sararken, evde bulunan 2 kişi dumandan etkilendi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 2 kişiye ambulansta müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar
