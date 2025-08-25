Beyoğlu'nda Gasptan Tutuklama

Beyoğlu'nda kaldırımda bekleyen kişiyi darbederek zorla kol saatini ve parasını alan zanlı tutuklandı.

Tarlabaşı Bulvarı'nda 14 Ağustos'ta gece saatlerinde şüpheli M.E.A, kaldırımda bekleyen bir kişiyi darbederek zorla kol saatini ve bir miktar parasını aldı. Mağdur şüpheliye direnince taraflar arasında arbede yaşandı. Şüpheli, o sırada çevrede devriye atan Güven Timi polislerince suçüstü yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan şüphelinin kaldırımdaki kişiyi gasbetmesi, mağdur ile şüpheli arasındaki arbede ve sonrasında polis ekiplerince yakalanması güvenlik kamerasınca kaydedildi.