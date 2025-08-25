Beyoğlu'nda Gasptan Tutuklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyoğlu'nda kaldırımda bekleyen bir kişiyi darbederek kol saatini ve parasını çalan zanlı, polis tarafından suçüstü yakalanarak tutuklandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Beyoğlu'nda kaldırımda bekleyen kişiyi darbederek zorla kol saatini ve parasını alan zanlı tutuklandı.

Tarlabaşı Bulvarı'nda 14 Ağustos'ta gece saatlerinde şüpheli M.E.A, kaldırımda bekleyen bir kişiyi darbederek zorla kol saatini ve bir miktar parasını aldı. Mağdur şüpheliye direnince taraflar arasında arbede yaşandı. Şüpheli, o sırada çevrede devriye atan Güven Timi polislerince suçüstü yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan şüphelinin kaldırımdaki kişiyi gasbetmesi, mağdur ile şüpheli arasındaki arbede ve sonrasında polis ekiplerince yakalanması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
Ali Koç'a dişli rakip! Resmen aday oldu

Ali Koç'a dişli rakip! Resmen aday oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bunu kimse beklemiyordu! Barış Alper'den Okan Buruk'un sözleri sonrası sürpriz hamle

Barış Alper'den Okan Buruk'un sözleri sonrası sürpriz hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.