Beyoğlu'nda Gasp Olayı: Şüpheli Güven Timleri Tarafından Yakalandı

Beyoğlu'nda Gasp Olayı: Şüpheli Güven Timleri Tarafından Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyoğlu'nda kaldırımda bekleyen bir kişiye yaklaşan şüpheli, önce darp etti ardından gasp ederek kaçtı. Güven Timleri şüpheliyi kısa sürede yakalayarak adliyeye sevk etti.

BEYOĞLU'nda kaldırımda bekleyen bir kişi, yanına yaklaşan şüpheli 1 kişi tarafından önce darp sonra da gasp edildi. Mağdurun kol saatini ve parasını çalan şüpheli, Beyoğlu Güven Timleri tarafından suçüstü yakalandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 14 Ağustos Perşembe günü gece saatlerinde Kamer Hatun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İsa A., kaldırımda beklediği sırada yanına şüpheli 1 kişi yaklaştı. Bir süre sonra İsa A.'ya vurmaya başlayan kişi onu dakikalarca darbetti. Şüpheli ardından İsa A.'nın kol saatini ve üzerinde bulunan bir miktar parasını da çalarak kaçtı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

BEYOĞLU GÜVEN TİMLERİ YAKALADI

Olayın ardından kaçmaya başlayan şüpheliyi gören Güven Timleri B Bölge Amirliği polisleri şüpheliyi uzun süre takip etti. Şüpheli M.E.A. bir süre sonra yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, 'Gasp-yağma' suçundan tutuklandı. Şüphelinin gasbettiği kol saati ve nakit para sahibine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Benfica'ya elenirse Mourinho'nun yeni takımını açıkladılar

Benfica'ya elenirse Mourinho'nun yeni takımını açıkladılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'den istifa eden Göle Belediye Başkanı: Yoluma bağımsız devam edeceğim

CHP'den istifa eden belediye başkanı, yol haritasını açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.