Beyoğlu'nda Emekli Büyükelçinin Evindeki Tablo Sahtesiyle Değiştirilerek Satılmaya Çalışıldı
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Beyoğlu'nda emekli büyükelçinin evindeki tabloyu sahtesiyle değiştirerek satmaya çalışan kişinin, kızı olduğu belirlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalıntı sanat eseri tablonun satışa çıkarıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şüpheli, tabloyu sahtesiyle değiştirerek antika dükkanına verdi ve müzayedeyle satmaya çalıştı. Ancak serbest bırakıldı.
Beyoğlu'nda emekli büyükelçinin evindeki tabloyu sahtesiyle değiştirerek satmaya çalışan kişinin, kızı olduğu belirlendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Nisan'da Beyoğlu ilçesinde bulunan bir iş yerinde çalıntı sanat eseri tablonun satışa çıkarıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Yapılan incelemede, Firuzağa Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir antika dükkanındaki tablonun müzayede yoluyla satılmaya çalışıldığı tespit edildi.
İş yeri sahibinin tabloyu P.Ç. isimli kadından aldığını söylemesi üzerine yapılan çalışmada, şüpheli 9 Nisan'da gözaltına alındı.
Büyükelçinin kızı olduğu anlaşılan P.Ç'nin tabloyu sahtesiyle değiştirerek antika dükkanına verdiği, müzayedeyle satmaya çalıştığı belirlendi.
Şüpheli P.Ç. sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.