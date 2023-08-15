Beyoğlu'nda Emekli Büyükelçinin Evindeki Tablo Sahtesiyle Değiştirilerek Satılmaya Çalışıldı

Beyoğlu'nda emekli büyükelçinin evindeki tabloyu sahtesiyle değiştirerek satmaya çalışan kişinin, kızı olduğu belirlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalıntı sanat eseri tablonun satışa çıkarıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şüpheli, tabloyu sahtesiyle değiştirerek antika dükkanına verdi ve müzayedeyle satmaya çalıştı. Ancak serbest bırakıldı.