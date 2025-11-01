Haberler

Beyoğlu'nda Dron Destekli Huzur Uygulaması Gerçekleştirildi

Beyoğlu'nda Dron Destekli Huzur Uygulaması Gerçekleştirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da suçla mücadele kapsamında dron destekli 'Huzur Uygulaması' Beyoğlu'nda yapıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da uygulamaya katılarak denetimlerde bulundu.

BEYOĞLU'nda suçla mücadele kapsamında dron destekli 'Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi. Uygulamaya İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, koordinesinde; Asayiş, Trafik Güvenliği, Toplum Destekli Polis, Turizm ve Göçmen Kaçakçılığı Müdürlüklerinin katılımı ile Beyoğlu'nda dron destekli 'Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi. Suçla mücadele kapsamında, suçların önüne geçmek ve caydırıcı olmak amacı ile gerçekleştirilen denetimler gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü. Uygulamaya dron ile destek verildi. Şişhane bölgesinde yapılan denetime katılan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, ekiplerden bilgi aldı. Yıldız, daha sonra mahalleli ile sohbet edip esnafı ziyaret etti. Denetimler sırasında şüpheli görülen araçlar durdurulurken, şüphelilerin üstleri aranarak Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

'HUZUR UYGULAMALARIMIZDA BU AKŞAM BEYOĞLU'NDAYIZ'

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "İstanbul'un huzuru Türkiye'nin huzuru anlayışıyla başlattığımız huzur uygulamalarımızda bu akşam Beyoğlu ilçesindeyiz. Fedakar emniyet mensubu arkadaşlarımıza özellikle insansız hava araçları desteğiyle Asayiş, Trafik, Güvenlik, Toplum Destekli Polis, Turizm ve Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüklerimizle Beyoğlu'ndaki uygulamalarımıza katıldık. Bizi bu saatte yalnız bırakmayan siz değerli basın mensuplarımıza ve kahraman emniyet mensuplarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gebze'de yıkılan binanın yakınındaki apartmanda çatırtı sesleri! 16 daire tahliye edildi

Gebze'de yürekleri ağızlara getiren ses! Duyan kendini dışarı attı
'Saldırı her an gerçekleşebilir' deniyordu! Trump 'Venezuela' kararını resmen ilan etti

ABD, Venezuela'ya saldıracak mı? Trump kararını resmen ilan etti
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan futbolcu sayısını açıkladı

İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan futbolcu sayısını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk'u zor kararı

Okan Buruk'u kara kara düşündüren zor karar
PFDK, bahisçi hakemlerin cezalarını açıkladı

Bahisçi hakemlerin cezaları açıklandı! 149 ismin hakemliği bitti
''Başkan olursam okula getireceğim'' demişti! Kerem Aktürkoğlu'ndan minik taraftara müjde

''Başkan olursam okula getireceğim'' vaadini vermişti! Bakın ne oldu
Süleyman Hurma'dan bomba sözler: Bahisten çok daha kötü şeyler oldu

Skandalın ardından bomba sözler: Bahisten çok daha kötü şeyler oldu
Okan Buruk'u zor kararı

Okan Buruk'u kara kara düşündüren zor karar
Tek golle 3 puan! RAMS Başakşehir'den bu sezon bir ilk

90. dakikada gelen golle 3 puan! Süper Lig'de bir ilki yaşadılar
Süper Lig'de korkutan sakatlık! Kafası yarıldı, yürekler ağızlara geldi

Süper Lig'de korkunç an! Yıldız ismin kafası yarıldı
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması

Binlerce taraftarın isteğini ''Asla'' diyerek elinin tersiyle itti
Çok sayıda kente yeni milli eğitim müdürü

Atamalar yapıldı! Çok sayıda kente yeni milli eğitim müdürü
Pazartesi açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Pazartesi günü açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten kritik mesaj
Eylem planı resmen açıklandı! İşte yasa dışı bahisi önlemek için atılacak adımlar

Yasa dışı bahis için harekete geçtiler! İşte hazırlanan eylem planı
Savaşın seyrini değiştirecek adım! Pentagon, Ukrayna'ya Tomahawk tedarikini onayladı

Savaşın seyrini değiştirecek adım! Pentagon onayladı, gözler Trump'ta
Beşiktaş'tan savcılığa başvuru

Beşiktaş'tan savcılığa başvuru
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.