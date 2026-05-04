Beyoğlu'nda dizüstü bilgisayar çalan şüpheli tutuklandı
Beyoğlu'nda bir iş yerinden dizüstü bilgisayar çaldığı belirlenen şüpheli, tutuklandı.
Katip Mustafa Çelebi Mahallesi'nde 7 Nisan'da iş yerinden dizüstü bilgisayar çalındığını fark eden işletme sahipleri polis ekiplerine haber verdi.
Olay yerinde çalışma yapan İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.
Polis ekipleri, kimliğini belirledikleri şüpheli I.A'yı çaldığı bilgisayarla yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen I.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde I.A'nın masanın üstündeki dizüstü bilgisayarı alıp, sırt çantasına koyduktan sonra çıkması yer alıyor.