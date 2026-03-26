Birliktelik yaşadığı kişiyi ölü bulduğu ihbarında bulunan kadın cinayeti itiraf etti

Beyoğlu'nda, maktulü ölü bulduğunu söyleyerek polise ihbarda bulunan Bilge D, cinayet işlediğini itiraf etti. F.D.'yi boğarak öldürdüğünü kabul eden şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Beyoğlu'nda, birliktelik yaşadığı kişiyi ölü bulduğu yönünde ihbarda bulunan kadın, maktulün boğularak öldürdüğünün anlaşılması üzerine cinayet itirafında bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 24 Mart'ta Kulaksız Mahallesi'nde evde ölü bulunan ve hakkında "şüpheli ölüm" raporu tutulan F.D'nin (59) ölümüne ilişkin çalışma yaptı.

Ekipler, maktulü ölü bulduğunu iddia ederek polise ihbarda bulunan Bilge D'nin (49) ifadesine başvurdu.

Bilge D, olay günü polise verdiği ifadesinde, maktulle aralarında çıkan anlaşmazlık sonucu tartıştıklarını, banyodan çıktığında F.D'nin yerde ölü vaziyette yattığını iddia etti.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Adli Tıp Kurumundan çıkan rapor sonucu maktulün boğularak öldürüldüğünün tespit edilmesi üzerine Bilge D'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgusunda cinayet işlediğini itiraf eden şüpheli, aralarında çıkan anlaşmazlık sonucu kavga ettikleri maktulü üzerine çıkıp boğarak öldürdükten sonra polise "Banyodan çıktığımda ölü vaziyette yatıyordu." diye ihbarda bulunduğunu anlattı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca
