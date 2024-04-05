Beyoğlu'nda korkutan yangın! Bitişik iki binadan alevler yükseldi

İstanbul Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangını Türkiye'yi derinden etkilerken, bu kez Beyoğlu'nda korkutan bir yangın meydana geldi.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Talatdere Büyük Kırlangıç Sokak'ta bulunan bitişik 2 binada yangın çıktı. Binalarda gökyüzüne alevler yükselirken, vatandaşların ihbarı sonrasında olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

YANGIN KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

Bölgeden servis edilen görüntüler büyük panik yaratırken, itfaiye ekiplerinin hummalı çalışması sonrasında yangın kısa sürede kontrol altına alındı.