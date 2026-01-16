Haberler

Beyoğlu'nda bir kişinin öldüğü silahlı çatışmayla ilgili 11 kişi gözaltına alındı

Beyoğlu'nda bir kişinin öldüğü silahlı çatışmayla ilgili 11 kişi gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BEYOĞLU'nda iki grup arasında yaşanan ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı çatışmayla ilgili İstanbul ve Adana'da yapılan operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

BEYOĞLU'nda iki grup arasında yaşanan ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı çatışmayla ilgili İstanbul ve Adana'da yapılan operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Çatışma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerden 9'u tutuklanırken, iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Beyoğlu, Şehit Muhtar Mahallesi'nde 8 Ocak'ta iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olay sırasında ağır yaralanan Furkan Çağlayan (25) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmalarda güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler olaya katılan kişilerin kimliklerini tespit etti. Olayda hayatını kaybeden Furkan Çağlayan'ın babası ifadesinde oğluna bir telefon geldiğini, arayan kişiyle oğlunun tartıştığını ve "Bekleyin orada gelip hepinizi vuracağım" diyerek evden ayrıldığını söyledi.

Yapılan çalışmalar sonucu olaya karışan kişilerin adreslerini tespit eden Cinayet Büro Amirliği ekipleri İstanbul ve Adana'da operasyon düzenledi. Silahlı çatışma olayına karışan 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte iki tabanca çok sayıda mermi ele geçirildi. Çalışmalar sonucunda olayın alacak verecek meselesi yüzünden meydana geldiği belirlendi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 9'u tutuklanırken 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt

Bakan Tekin'den tartışma yaratan "Atatürk" iddiasına yanıt
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi

Dünya rahat bir nefes aldı! Herkes Türkiye'nin bu hamlesini konuşuyor
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş

Selen Görgüzel anlatmıştı! İşte havada fantezi yapılan jetin faturası
ATV'deki akıbeti merak konusuydu: Oktay Kaynarca hakkında bomba iddia

ATV'deki akıbeti belli oldu
Dünyayla teması olmayan kabile ilk kez bu kadar yakından görüntülendi

Bu bir ilk! Dünyayla teması olmayan kabile böyle görüntülendi
Infantino'nun maaşı olay oldu

Aldığı maaş olay oldu
Komşusu yüzünden evine gidemiyor! Video çekip isyan etti

Komşusu yüzünden evine gidemiyor! Video çekip isyan etti
ATV'deki akıbeti merak konusuydu: Oktay Kaynarca hakkında bomba iddia

ATV'deki akıbeti belli oldu
Merkez Bankası açıkladı! İşte piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
PFDK, Süper Kupa'daki cezaları açıkladı! Galatasaray'a ağır fatura

Süper Kupa'nın faturası belli oldu! Galatasaray'a ağır ceza