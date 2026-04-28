Beyoğlu'nda bir kişi evinde ölü bulundu

BEYOĞLU'nda kimliği belirsiz bir kişi, bodrum katındaki evinde ölü bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Kemer Hatun Mahallesi Çatık Kaş Sokak'ta bulunan binanın bodrum katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pencereden içeride bir kişinin hareketsiz yattığını farkeden vatandaşlar durumu polis ekipleri bildirdi. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yerde baygın şekilde bulunan kimliği belirsiz kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis binanın etrafında güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri ise incelemelerde bulundu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından cenaze kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

