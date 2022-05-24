Beyoğlu'nda bıçaklanan turiste ziyaret - Haberler

ŞİŞLİ Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya ve İstanbul Kültür ve Turizm İl Müdürü Coşkun Yılmaz, Beyoğlu'nda gasp girişiminde bıçakla yaralanan İngiliz turist Alister Gray'i hastanede ziyaret etti. Gray'ı tedavi gördüğü Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde ziyaret eden Kaya ve Yılmaz geçmiş olsun dileklerini iletti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel