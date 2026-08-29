Araçta uyuyanın telefonunu çalan zanlı tutuklandı
Beyoğlu'nda araçta uyuyan kişinin cep telefonunu çalan zanlı tutuklandı.
Beyoğlu'nda araçta uyuyan kişinin cep telefonunu çalan zanlı tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Ağustos'ta Beyoğlu'nda araçta uyuyan kişinin cep telefonunun çalınmasına ilişkin çalışma yaptı.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin N.Y. (26) olduğunu belirledi.
Yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA