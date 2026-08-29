Haberler

Araçta uyuyanın telefonunu çalan zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beyoğlu'nda araçta uyuyan kişinin cep telefonunu çalan zanlı tutuklandı.

Beyoğlu'nda araçta uyuyan kişinin cep telefonunu çalan zanlı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Ağustos'ta Beyoğlu'nda araçta uyuyan kişinin cep telefonunun çalınmasına ilişkin çalışma yaptı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin N.Y. (26) olduğunu belirledi.

Yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
İdris Naim Şahin için hesap zamanı! İfadesine başvurulacak

İdris Naim Şahin için hesap zamanı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel vatandaşı azarladı: Lanet olsun

Özgür Özel'den vatandaşa beklenmedik azar! Sinirden küplere bindi
Saç ektiren Hırvat futbolcu bin pişman oldu

Saç ektiren futbolcu bin pişman oldu
Galatasaray'ın rakibinde görülmemiş sakatlık

Galatasaray'ın rakibinde görülmemiş sakatlık
Bu takımın şakası yok! İlk maçta dinlene dinlene gol attılar

Bu takımın şakası yok! İlk maçta dinlene dinlene gol attılar

Gülistan Doku soruşturmasının seyrini değiştirecek bulgu

Gülistan Doku soruşturmasının seyrini değiştirecek bulgu
Galatasaray transfer bombasını patlattı! Rafael Leao İstanbul'a geliyor

Geceye damga vuran görüntü! Onu almaya gitti

Yunus Akgün'ü delirten olay: O ne oğlum?

Yunus'u delirten olay: O ne oğlum?