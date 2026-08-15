Beyoğlu'nda Yangın: Havai Fişek İddiası

Beyoğlu'nda, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nın arkasında bulunan apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Tepebaşı Caddesi'ndeki 5 katlı binanın 4. katındaki dairede yangın meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dairede oturan kişilerin şehir dışında olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının söndürüldüğü daire kullanılamaz hale geldi.

Olay yeri inceleme ekipleri de yangının çıkış nedenini belirlemek için binada çalışma yaptı.

Görgü tanıkları, yangının Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor maçının oynandığı sırada stadyumdan atılan havai fişekten çıktığını iddia etti.

Kaynak: AA