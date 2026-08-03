Beyoğlu'nda 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı
Beyoğlu'nda 3 ayrı hırsızlık olayına karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Beyoğlu'nda 3 ayrı hırsızlık olayına karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Haziran'da Beyoğlu'nda gerçekleşen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma yaptı.
Yapılan çalışmalarda, 3 ayrı hırsızlık olayına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin V.T. olduğunu belirledi.
Zanlı, Beyoğlu'nda ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.