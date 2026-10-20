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Beyoğlu'nda 2018 cinayeti dahil 12 ve 25 yıl hapis cezası bulunan 2 kardeş yakalandı

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İstanbul polisi, aralarında Beyoğlu'nda 2018'de işlenen cinayet davasının da bulunduğu suçlardan biri hakkında 25, diğeri hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kardeşi yakaladı. Hükümlülerden biri Esenyurt'ta, diğeri Eyüpsultan'da yakalanıp emniyete götürüldü.

Beyoğlu'nda 2018'de işlenen cinayetin de aralarında bulunduğu çeşitli suçlardan biri hakkında 12, diğeri hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kardeş yakalandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalar kapsamında, Taksim Kazancı Yokuşu'nda 2018'de Tarık Durucan'ın öldürülmesine ilişkin davanın da yer aldığı "kasten öldürme", "basit yaralama", "tefecilik" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve UYAP üzerinden 5 ayrı aranma kaydı olan A.K. ile "kasten öldürme" suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 2 UYAP aranma kaydı bulunan Y.K'nin adresleri tespit edildi.

Ekipler hükümlülerden A.K'yi Esenyurt'ta, Y.K'yi de Eyüpsultan'da yakaladı.

Kardeşler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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