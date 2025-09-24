Beyoğlu Muhtarları Esenyurt'taki Yatırımları İnceledi

Beyoğlu mahalle muhtarları, Esenyurt Belediyesince hayata geçirilen yatırımlar hakkında bilgi alarak, projeleri yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Esenyurt ile Beyoğlu arasındaki bağı geliştirmek amacıyla mahalle muhtarlarını ilçede misafir etti.

Ziyarette, Esenyurt'un çehresini değiştiren ve kısa sürede vatandaşların beğenisini kazanan projeler muhtarlara tanıtıldı.

Aksoy, ilçede hayata geçirilen yatırımlar ve sosyal projeler hakkında muhtarlara bilgi verdi.

Program kapsamında muhtarlar, Vatan Kitap Kafe, Cemil Meriç Kütüphanesi, Menekşe Engelsiz Kafe, Turan At Binicilik Tesisi ve Lavanta Emekli Evi'ni ziyaret etti.

İlçeye değer katan projeleri takdirle karşıladıklarını belirten muhtarlar, Aksoy'a teşekkür etti.