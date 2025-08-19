Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in Yerine Başkan Vekili Seçilecek

İstanbul Valiliği, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in yerine başkan vekili seçimi için belediye meclisinin 22 Ağustos Cuma günü toplanacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Güney'in, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandığı hatırlatıldı.

Güney'in, tutuklanma kararının ardından İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldığı aktarılan açıklamada, "5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri gereğince, Beyoğlu Belediye Meclisinin Belediye Başkanı Vekili'ni seçmek üzere 22 Ağustos Cuma günü saat 15.00'te toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür." ifadelerine yer verildi.